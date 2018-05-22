«Витязь» заключил контракт с защитником Игорем Головковым

«Витязь» заключил новый контракт с защитником Игорем Головковым, информирует пресс-служба Континентальной хоккейной лиги. Соглашение рассчитано на один сезон.

28-летний защитник выступает за подмосковный клуб с сезона-2011/12. В минувшем регулярном чемпионате он забросил 1 шайбу и сделал 4 результативные передачи в 52 матчах при показателе полезности «-7».

За карьеру в КХЛ хоккеист также выступал в составе московского «Динамо». В общей сложности он принял участие в 406 матчах и набрал 37 (8+29) очков при полезности «-50» и 560 штрафных минутах.