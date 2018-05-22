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Андронов: у ЦСКА был интересный сезон, не составило проблем что-то доказывать

Андронов: у ЦСКА был интересный сезон, не составило проблем что-то доказывать
Хоккей / КХЛ

Капитан ЦСКА Сергей Андронов прокомментировал итоги сезона для своей команды. Напомним, «армейцы» проиграли «Ак Барсу» в финале Кубка Гагарина (1-4).

«Сезон насыщенный, интересный. Сделали много хорошего как команда, но немного не хватило. Может, на данном этапе это к лучшему. Будем голодными до побед. Если посмотреть на начало сезона, то всё казалось нереальным и сложным. Но у нас сложился хороший коллектив, не составило проблем кому-то что-то доказывать и заставлять играть в хоккей. У нас много задач», — передаёт слова Андронова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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