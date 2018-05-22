Холтби: седьмой матч серии мало чем отличается от других, нужно играть лучше

Голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Брэйден Холтби поделился впечатлениями от шестого матча серии плей-офф финала Восточной конференции с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (3:0, 3-3 в серии). Голкипер в этой игре отразил все 24 броска по своим воротам.



«Мы проделали хорошую работу и всё время оставались в игре. Седьмой матч? Он мало чем отличается от всех остальных в серии. Мы ждём от всех лучшей игры», — приводит слова Холтби официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

«Овечкин как Мессье, просто зверь». «Вашингтон» живее всех живых Будет седьмая игра, и это будет война.

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