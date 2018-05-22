Нападающий Райан Стоу покинул московский «Спартак», сообщается на официальном сайте команды. Стороны расторгли контракт по обоюдному соглашению сторон. Контракт 31-летнего американца с клубом был рассчитан до конца сезона-2018/19.



Стоу провёл в «Спартаке» два сезона, набрав 66 очков (37+29) в 114 матчах. Всего в КХЛ у форварда на счету 229 встреч, в которых он сумел отметиться 126 (70+56) баллами при показателе полезности "-9" и 47 минутах штрафа.

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