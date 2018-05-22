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Орпик — об игре Холтби: когда вратарь так играет, это позволяет комбинировать

Орпик — об игре Холтби: когда вратарь так играет, это позволяет комбинировать
Хоккей / НХЛ

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Брукс Орпик после победы над «Тампа-Бэй Лайтнинг» (3:0, 3-3) в шестом матче финала Кубка Стэнли в Восточной конференции оценил игру голкипера Брэйдена Холтби.

«Когда вратарь так играет, это вселяет в остальных уверенность и позволяет комбинировать. Потому что, если ты совершишь ошибку, он тебя, скорее всего, выручит», — приводит слова Орпика официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

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