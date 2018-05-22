Хедман: завтра игроки «Тампы» проведут лучший матч в своей жизни

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Виктор Хедман поделился ожиданиями от седьмого, решающего матча серии плей-офф финала Восточной конференции с «Вашингтон Кэпиталз» (3-3).
«Завтра игроки „Тампы“ проведут лучший матч в своей жизни», — приводит слова Хедмана в своём официальном «твиттере» североамериканский журналист Джо Смит.
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