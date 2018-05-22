Купер: у «Вегаса» нет суперзвезды, они в лиге ещё недостаточно долго

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер, комментируя выход «Вегас Голден Найтс» в финал Кубка Стэнли, отметил, что у «рыцарей» нет суперзвезды.



«Им удалось создать очень хорошую команду для сегодняшней НХЛ. Есть ли у них суперзвезда? Полагаю, что нет, потому что они в лиге недостаточно долго. Однако у них огромное число хороших хоккеистов, а также тренер, помогающий всем двигаться в одном направлении», — приводит слова Купера официальный сайт НХЛ.

«Золотые неудачники» в финале Кубка Стэнли. Сказка «Вегаса» продолжается Никто не мог предположить. И не все могут поверить в то, что это случилось.

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