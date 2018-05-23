Яндач: Мозякин ещё точно не близок к пенсии

Новый главный тренер магнитогорского «Металлурга» Йозеф Яндач высказал мнение относительно игры нападающего Сергея Мозякина.

«Он очень опытный и умный игрок. Каждый сезон он набирал невероятное количество очков. Их звено с Зариповым и Коваржем выиграло для Магнитогорска два Кубка Гагарина. Думаю, сейчас всё зависит от самого Мозякина. Если у него будет мотивация и не возникнет проблем со здоровьем, всё пойдёт отлично. Главное — подобрать ему хорошего центрального нападающего.

Мозякин ещё точно не близок к пенсии. Мы же видим Павла Дацюка. Он лучший игрок — уже не так хорош в плане скорости, но опыт и видение игры ставят его выше многих. Это хоккеист, который хорошо играл на Олимпийских играх и не хуже смотрелся на чемпионате мира в Дании. А ведь сколько ему лет? Он старше, чем Мозякин. Мозякин 1981 года рождения, а Дацюку скоро исполнится 40 лет. Но он всё равно лучший», — приводит слова Яндача газета «Известия».