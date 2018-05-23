«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: кто выиграет 7-й матч и выйдет в финал Кубка Стэнли?

Завтра, 24 мая, состоится седьмой матч финала Кубка Стэнли в Восточной конференции между «Вашингтон Кэпиталз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Начало встречи — в 03:00 мск.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе «Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: кто выиграет 7-й матч и выйдет в финал Кубка Стэнли?».

Принять участие в опросе также можно в Playbuzz.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

В финале Кубка Стэнли победитель серии между «Вашингтоном» и «Тампой» встретится с «Вегас Голден Найтс».