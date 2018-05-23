Средняя посещаемость матчей КХЛ в сезоне-2017/18 — 6377 зрителей

КХЛ опубликовала данные о средней посещаемости матчей в сезоне-2017/18, а также ТВ-рейтингах трансляций.

Средняя посещаемость матчей в сезоне 2017/18 стала третьей за 10 лет существования КХЛ – 6377 зрителей.

ТВ-рейтинги трансляций КХЛ на «Матч ТВ» в сезоне-2017/18 превысили цифры прошлого года: доля аудитории мужчин от 25 до 59 лет в регулярном сезоне выросла с 1,8% до 2,2%, а в плей-офф 3,9% до 4,3%.

Территория распространения ТВ-трансляций КХЛ расширилась и достигла 32 стран. В этом сезоне игры КХЛ увидели жители Великобритании, Австрии, Люксембурга и Германии.