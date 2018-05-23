Рейтинг клубов КХЛ: рост «Трактора», «Спартака» и «Амура», падение «Адмирала»

Континентальная хоккейная лига представила рейтинг клубов, составленный на основе показателей сезона-2017/18.

Рост показали 8 клубов из 27. Наибольший рост — у «Трактора» (с 14-го места на 10-е), «Спартака» (с 23-го на 17-е) и «Амура» (с 25-го на 19-е). Клубы показали рост за счёт улучшения спортивных показателей.



Снижение в рейтинге у 15 клубов из 27. Наибольшее – у рижского «Динамо» (с 18-го на 23-е), «Адмирал» и «Торпедо» потеряли по четыре и три позиции соответственно. Отмечается, что у «Адмирала», «Слована» и «Торпедо» на позицию в рейтинге также повлияла несвоевременная оплата труда.