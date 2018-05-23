На аренах КХЛ в сезоне-2018/19 будут камеры системы «Видеогол» на синих линиях

В сезоне-2018/19 на всех аренах Континентальной хоккейной лиги на каждой синей линии будет установлено по две камеры системы «Видеогол», чтобы исключить невозможность видеопросмотра на положение «вне игры». В течение двух-трёх лет дополнительно планируется установить ещё по две камеры на каждую половину площадки, информирует официальный «твиттер» КХЛ.

Одним из поводов для данного нововведения могло стать обсуждение спорного эпизода, произошедшего в матче плей-офф минувшего сезона «Северсталь» — СКА. Тогда судьи не смогли верно установить положение «вне игры» из-за слабого технического оснащения видеосистемы на арене в Череповце.