Илья Сорокин и Богдан Киселевич посетили детский онкологический центр

Вратарь и защитник национальной сборной России Илья Сорокин и Богдан Киселевич посетили главный детский онкологический центр столицы — Центр детской гематологии, онкологии и иммунологии (НМИЦ ДГОИ) им. Дмитрия Рогачева. Акция прошла в рамках совместного проекта Федерации хоккея России, РУСФОНДа и группы компаний Р-Фарм «Хоккей против рака».



Хоккеисты с удовольствием рассказали пациентам центра о хоккее и проекте, пообщались и поиграли в настольный хоккей и другие игры. Ребята смогли задать вопросы олимпийским чемпионам и рассказали про себя. Помимо ярких эмоций и впечатлений у ребят остались автографы, совместные фото на память и подарки от Федерации хоккея России.

Фото: fhr.ru

Хоккеисты подарили центру им. Дмитрия Рогачева свитер с автографами победителей Олимпийских игр–2018.