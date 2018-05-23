Тимченко — Ротенбергу: у нас какой-то семейный праздник сегодня

Продолжается церемония закрытия сезона Континентальной хоккейной лиги по итогам чемпионата-2017/18.
Во время вручения питерскому СКА Кубка континента как победителю регулярного чемпионата КХЛ на сцене встретились председатель совета директоров клуба Геннадий Тимченко и вице-президент СКА Роман Ротенберг.
«Мне даже неловко, у нас какой-то семейный праздник получается», — сказал Тимченко в адрес получившего трофей Ротенберга.
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