Константин Оленин — обладатель «золотого свистка» по итогам сезона КХЛ

Приз имени Андрея Старовойтова, вручающийся лучшему арбитру КХЛ по итогам сезона, присужден Константину Оленину. Он работал на 64 матчах чемпионата-2017/18.
«Выступать на сцене, конечно, тяжелее, чем работать на льду. Хочу поблагодарить департамент судейства КХЛ, а также мою семью», — сказал во время вручения награды на церемонии закрытия сезона Оленин.
Приз имени Михаила Галиновского, вручающийся лучшему линейному арбитру сезона, достался Александру Садовникову.
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