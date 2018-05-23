Константин Оленин — обладатель «золотого свистка» по итогам сезона КХЛ

Приз имени Андрея Старовойтова, вручающийся лучшему арбитру КХЛ по итогам сезона, присужден Константину Оленину. Он работал на 64 матчах чемпионата-2017/18.

«Выступать на сцене, конечно, тяжелее, чем работать на льду. Хочу поблагодарить департамент судейства КХЛ, а также мою семью», — сказал во время вручения награды на церемонии закрытия сезона Оленин.

Приз имени Михаила Галиновского, вручающийся лучшему линейному арбитру сезона, достался Александру Садовникову.