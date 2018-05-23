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Р. Якупов: ребятам и тренерам понравится, что в новом сезоне КХЛ будет 62 матча

Р. Якупов: ребятам и тренерам понравится, что в новом сезоне КХЛ будет 62 матча
Хоккей / КХЛ

Директор «Нефтехимика» Раил Якупов позитивно отозвался о том, что в новом сезоне КХЛ командам предстоит провести по 62 матча в регулярном чемпионате.

«Мы все вместе, с болельщиками, руководством предприятия, смогли подняться в рейтинге КХЛ. У меня есть пара вопросов по нему, но там всё объективно. Традиционно, СКА на высоте, у них отличная инфраструктура, полный дворец, и выступления команды сказались. Мы хотели бы повыше быть, будем стремиться, есть куда. Будем исправлять ошибки, сложно все исправить сразу.

Ребятам и тренерам понравится, что будет 62 матча в новом сезоне, хоккеистам нравится больше играть, а 31 игра дома — это шикарно. Вынесенные матчи в Европе? На нас вряд ли упадет выбор. Если сыграем со СКА или «Йокеритом», будем только рады, у них не будет преимущества своего поля, почему бы нет? У нас красивая форма, мы – волки», — цитирует Якупова официальный сайт КХЛ.

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