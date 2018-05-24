Только 2 действующих игрока забивали в седьмых матчах НХЛ чаще, чем Овечкин

В Тампе завершился первый период седьмого матча финала Кубка Стэнли в Восточной конференции между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Вашингтон Кэпиталз» (0:1, 3-3). Счёт в матче был открыт уже на второй минуте матча капитаном «столичных» Александром Овечкиным.

Российский форвард в четвёртый раз в карьере отличился в седьмом матче серии плей-офф НХЛ. Только два действующих игрока забивали в седьмых матчах НХЛ чаще, чем Овечкин. Рекорд принадлежит Джастину Уильямсу (7 точных бросков), второе место занимает Патрис Бержерон (5). Помимо Овечкина по четыре шайбы в активе Милана Лучича, Патрика Марло, Пола Штястны и Джонатана Тэйвза.

Видео гола можно посмотреть в официальном «твиттере» «Вашингтона»