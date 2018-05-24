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Форвард «Вашингтона» Андре Бураковски сделал счёт 2:0 в матче с «Тампой»

Форвард «Вашингтона» Андре Бураковски сделал счёт 2:0 в матче с «Тампой»
Хоккей / НХЛ

В Тампе продолжается второй период седьмого матча финала Кубка Стэнли в Восточной конференции между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Вашингтон Кэпиталз» (0:2, 3-3). Счёт в матче был открыт уже на второй минуте матча капитаном «столичных» Александром Овечкиным.

В середине второго периода шведский форвард «Вашингтона» Андре Бураковски увеличил перевес «столичных», во второй раз поразив ворота Андрея Василевского. Для Бураковски эта шайба стала дебютной в плей-офф-2018. Крайне неудачным образом в защите сыграл опытнейший Дэн Джирарди.

Видео гола можно посмотреть в официальном «твиттере» «Кэпиталз».

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