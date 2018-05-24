Овечкин: до заветной цели осталось четыре победы — надо воевать

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4:0, 4-3) в седьмом матче финала Кубка Стэнли в Восточной конференции.

«Выиграли, вот и все эмоции. Очень рад, что мы наконец-то прошли дальше. До той заветной цели, к которой мы все, начиная от команды и заканчивая болельщиками и нашими семьями, стремились, осталось четыре победы. Будет тяжело, никто не сказал, что у нас всё будет легко. Вы видели, как тяжело складывалась предыдущая серия. Но сейчас отступать некуда, надо воевать и играть в том же духе.

Конечно, удача всегда должна быть на твоей стороне. Слава богу, забили. Прибрали инициативу, выиграли. Мы начали бить, давить, много трафика перед воротами Васи создавали. Команда была, как говорится, all in. Заслужили этот результат. Потеряли несколько игроков, но у нас есть несколько дней, будем восстанавливаться и играть в финале Кубка Стэнли. Силы на «Вегас Голден Найтс» остались. Почему решили трогать трофей? Секрет», — сказал Овечкин в эфире официального канала НХЛ в YouTube.