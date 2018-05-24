Яшин: «Ак Барс» снова показал, что тот, кто умеет обороняться, выигрывает

Известный в прошлом хоккеист, чемпион мира Алексей Яшин прокомментировал итоги сезона в Континентальной хоккейной лиге.



«Все ребята, которых номинировали на награды КХЛ, достойны их получить. Все молодцы!



Я считаю, что мы увидели потрясающий сезон. Сразу вспоминается серия СКА и ЦСКА. Там был очень высокого уровня хоккей. Конечно, отмечу «Ак Барс». В очередной раз они показали: кто умеет обороняться, тот и выигрывает. Поздравляю КХЛ, болельщиков, тренеров, игроков и всех нас с таким классным сезоном!» — цитирует Яшина официальный сайт КХЛ.

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