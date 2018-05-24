Р. Ротенберг — об СКК: Петербург станет примером наряду с Нью-Йорком и Чикаго

Вице-президент СКА Роман Ротенберг прокомментировал решение о реконструкции СКК «Петербургский».



«Реконструированный СКК станет инфраструктурным прорывом в хоккее. В первую очередь мы учитываем интересы наших болельщиков. Всегда в пример ставят арены в Чикаго, в Детройте, в Нью-Йорке. Скоро примером станет и Петербург. Как вы знаете, мы подали заявку на проведение ЧМ-2023 в Петербурге. Есть и другие страны, которые хотят провести этот турнир. Но, конечно же, появление такой арены улучшает наши шансы на получение турнира.



Управлять ареной будет отдельная компания – процесс будет выстроен примерно так же, как сейчас происходит на футбольном стадионе «Санкт-Петербург». Управляющая компания будет проводить и хоккейные матчи, и концерты, и другие мероприятия. Наша задача – проводить 250 мероприятий за год. В районе 60 из них – хоккейные матчи, остальное – как раз концерты и другие события. Вокруг СКК планируется жилая застройка: жилье, досуг, спорт – всё это части комплексного проекта.



Наша база «Хоккейный город» уже переполнена, когда появится новая арена и тренировочная площадка рядом с ней, главная команда СКА будет тренироваться и в «Хоккейном городе», и там – в зависимости от мероприятий в обновленном СКК", — сказал Ротенберг.

После реконструкции СКК Санкт-Петербург будет претендовать на ЧМ-2023