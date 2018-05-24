Гомоляко: Овечкин — лучший в мире игрок, он принесёт «Вашингтону» Кубок Стэнли

Чемпион России, известный в прошлом нападающий Сергей Гомоляко прокомментировал выход «Вашингтон Кэпиталз» в финал Кубка Стэнли.



«Все знают, что Овечкин — практически лучший в мире игрок. Он и Женя Кузнецов внесли огромнейший вклад в этот успех. Наши ребята проводят отличный сезон, они красавцы. У „Вашингтона" хорошие шансы одолеть “Вегас", по сезону он выглядит сильнее. Но я много раз говорил, что в плей-офф идёт совсем другая игра. «Кэпиталз» уже долгие годы шли к финалу, и в этом сезоне они сделают всё, чтобы его выиграть.



Спал ли с Овечкина психологический груз? Он в нормальном состоянии. Александр уже взрослый парень, на него нет никакого давления. Он будет планомерно готовиться к финалу. Вместе с Кузнецовым и Орловым он покажет свою лучшую игру и принесёт «Вашингтону» Кубок Стэнли», — сказал Гомоляко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.



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