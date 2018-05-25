В Санкт-Петербурге построят парк-музей, объём инвестиций — 1 млрд рублей

ЗАО «Первая мебельная фабрика» планирует реализовать инвестиционный проект по созданию интерактивного парка-музея на льду для семейного отдыха «Страна хоккея» в Приморском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщается на официальном сайте городской администрации. Подписи под соответствующим соглашением поставили губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко и генеральный директор предприятия Александр Шестаков.

Ожидается, что парк-музей построят до 2023 года, объём инвестиций – около 1 млрд рублей. На площади 10 тыс. кв.м планируется создание трёхуровневого интерактивного парка-музея, который помимо экспозиционной части с коллекцией, собранной из 8 тыс. уникальных экспонатов, связанных с петербургским, российским и мировым хоккеем, будет также включать объединяющий все зоны ледовый каток.

«Хоккей в нашем городе очень популярен. СКА не первый год радует нас своими успехами. С удовольствием поддержим вашу инициативу и будем всячески помогать», – цитирует Полтавченко пресс-служба администрации.