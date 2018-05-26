Бекстрём: это лучший хоккей «Вашингтона» за те 11 лет, что я нахожусь в клубе

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрём прокомментировал выход клуба в финал Кубка Стэнли-2018.

«Конечно, всегда легче говорить о позитивных вещах, чем о чём-то негативном. Так что у нас, разумеется, только приятные чувства.

Почему мы раньше не выходили в финал? Хотел бы я знать ответ после предыдущих сезонов, почему на бумаге мы были лучше, но проигрывали. Полагаю, что это работает именно так.

Сейчас я чувствую, что мы играем в лучший хоккей за всё время, что я смотрю за клубом. За последние 11 лет, что я нахожусь здесь, это точно лучший хоккей», – цитирует Бекстрёма официальный сайт НХЛ.