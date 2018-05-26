Яндач: «Металлург» — суперклуб по европейским меркам, всё на высшем уровне

Новый главный тренер магнитогорского «Металлурга» Йозеф Яндач поделился мнением об инфраструктуре команды.



«Я уже посещал Магнитогорск примерно 8-9 лет назад – в то время я работал ассистентом в тренерском штабе сборной Чехии. И как я уже успел посмотреть, многое поменялось. У меня не так было много времени ознакомиться с городом. В пятницу мы практически весь день провели в арене.



Инфраструктура? «Металлург» – это действительно суперклуб по европейским меркам. Один из лидеров КХЛ. И арена, и раздевалка команды, и спортивные залы – все на высшем уровне.



Сейчас команда точечно обновляется. Хорошо знаю возможности лидеров команды – капитана Сергея Мозякина и опытнейшего вратаря Василия Кошечкина. Что касается молодых хоккеистов, то мне потребуется немного времени, чтобы с ними познакомиться», — цитирует тренера официальный сайт «Металлурга».

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