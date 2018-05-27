Зубрус: Овечкин честно выполняет свою работу, делая то, чем занимаются остальные

39-летний нападающий Дайнюс Зубрус поделился мнением об игре Александра Овечкина в нынешнем сезоне. Он был партнёром российского хоккеиста по команде в первые два года Александра в НХЛ.

Турнирная сетка и календарь финальной серии плей-офф НХЛ

«Он делает то, что делают все остальные. Он тормозит и ускоряется, честно выполняет свою работу, а когда надо, бежит вперёд. В шестой игре серии с «Тампой» он играл в давление, бил в тело, бросал, был повсюду. Я уверен, что это здорово помогло команде», — цитирует Зубруса официальный сайт НХЛ.



29 мая начнётся финальная серия Кубка Стэнли между «Вегас Голден Найтс» и «Вашингтон Кэпиталз». Начало первой игры запланировано на 20:00 по времени Восточного побережья США (по московскому времени — на 3:00 следующего дня).