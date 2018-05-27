В финале НХЛ впервые с сезона-2008/09 сыграют больше двух россиян

В финальной серии НХЛ между «Вашингтон Кэпиталз» и «Вегас Голден Найтс» будет побит рекорд последних лет по числу российских хоккеистов, принимающих участие в решающих матчах сезона.

Со времён локаута-2004/05 только однажды в финальной серии за победителя Кубка Стэнли играло больше двух хоккеистов из России – ими стали Евгений Малкин и Сергей Гончар, защищавшие цвета «Питтсбург Пингвинз», а также Павел Дацюк из «Детройт Ред Уингз».

В финале сезона-2017/18 примут участие также сразу три российских хоккеиста «Вашингтон Кэпиталз»: Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов.

29 мая начнётся финальная серия Кубка Стэнли между «Вегас Голден Найтс» и «Вашингтон Кэпиталз». Начало первой игры запланировано на 20:00 по времени Восточного побережья США (по московскому времени — на 3:00 следующего дня).