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В финале НХЛ впервые с сезона-2008/09 сыграют больше двух россиян

В финале НХЛ впервые с сезона-2008/09 сыграют больше двух россиян
Хоккей / НХЛ

В финальной серии НХЛ между «Вашингтон Кэпиталз» и «Вегас Голден Найтс» будет побит рекорд последних лет по числу российских хоккеистов, принимающих участие в решающих матчах сезона.

Со времён локаута-2004/05 только однажды в финальной серии за победителя Кубка Стэнли играло больше двух хоккеистов из России – ими стали Евгений Малкин и Сергей Гончар, защищавшие цвета «Питтсбург Пингвинз», а также Павел Дацюк из «Детройт Ред Уингз».

В финале сезона-2017/18 примут участие также сразу три российских хоккеиста «Вашингтон Кэпиталз»: Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов.

29 мая начнётся финальная серия Кубка Стэнли между «Вегас Голден Найтс» и «Вашингтон Кэпиталз». Начало первой игры запланировано на 20:00 по времени Восточного побережья США (по московскому времени — на 3:00 следующего дня).

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Предположим, вы ничего не знаете о финале Кубка Стэнли, но внезапно вам стало интересно, и вы не побоялись спросить.
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