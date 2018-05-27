Занковец может покинуть «Слован», на его место рассматривается Владимир Орсаг

Новым главным тренером братиславского «Слована» может стать Владимир Орсаг.



Эдуард Занковец, возглавлявший клуб в сезоне-2017/18, не рассматривается для дальнейшего сотрудничества, информирует издание Sport.sk. С ним команда завершила сезон на 12-м месте Западной конференции.



41-летний Орсаг уже работал в «Словане» в качестве ассистента главного тренера в сезоне-2014/15. Затем он возглавлял клуб «Банска-Быстрица», с которым дважды выиграл чемпионат Словакии. Также он входил в тренерский штаб сборной Словакии на чемпионате мира–2018.

Занковец: мои планы связаны со «Слованом», мы в процессе переговоров