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Занковец может покинуть «Слован», на его место рассматривается Владимир Орсаг

Занковец может покинуть «Слован», на его место рассматривается Владимир Орсаг
Хоккей / КХЛ

Новым главным тренером братиславского «Слована» может стать Владимир Орсаг.

Эдуард Занковец, возглавлявший клуб в сезоне-2017/18, не рассматривается для дальнейшего сотрудничества, информирует издание Sport.sk. С ним команда завершила сезон на 12-м месте Западной конференции.

41-летний Орсаг уже работал в «Словане» в качестве ассистента главного тренера в сезоне-2014/15. Затем он возглавлял клуб «Банска-Быстрица», с которым дважды выиграл чемпионат Словакии. Также он входил в тренерский штаб сборной Словакии на чемпионате мира–2018.

Занковец: мои планы связаны со «Слованом», мы в процессе переговоров
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