Оши: 6 тыс. болельщиков на тренировке — это сумасшествие. Тряслись стены

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джей Оши поделился впечатлениями от того, что на тренировке команды присутствовало около 6 тысяч болельщиков.

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«Думал, что придёт много народу, но это какое-то сумасшествие. Такого я раньше не видел. Это потрясающе. Когда мы были в раздевалке, от криков сотрясались стены», – цитирует Оши официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Первый матч финала Кубка Стэнли между «Вегас Голден Найтс» и «Вашингтоном» состоится завтра, 29 мая, начало встречи — в 03:00 мск.