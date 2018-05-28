Орлов: «Вашингтону» улыбалась удача — только бы сейчас её не потерять

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Орлов прокомментировал выход команды в финал Кубка Стэнли.

«Каждый год существенно отличается от предыдущего. Приходят новые игроки, что-то меняется, и опыта у каждого становится больше. Да и без удачи тоже невозможно. Обязательно где-то в пути должен случиться этот нужный отскок, нужный сейв. В этом году эта удача нам в решающих матчах улыбалась. Только бы сейчас её не потерять: продолжать играть как мы можем, в свой хоккей», — цитирует Орлова официальный сайт НХЛ.