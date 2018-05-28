Линдберг: против Овечкина очень сложно играть — он стал более командным игроком

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Оскар Линдберг в преддверии финала Кубка Стэнли прокомментировал игру капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Первое звено соперника? Там собраны большие мастера. Они здорово умеют проходить среднюю зону на высокой скорости, обладают хорошим броском. Думаю, что ограничение их скорости станет для нас ключевым элементом. Да и Овечкин стал более командным игроком. Теперь он не только забивает голы, но и делает много другой работы. Против него очень сложно играть», — цитирует Линдберга официальный сайт НХЛ.