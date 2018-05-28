Чиассон: «Вашингтону» потребовалось время, чтобы осознать, что мы за команда

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Алекс Чиассон прокомментировал выход команды в финал Кубка Стэнли.

«Я посмотрел матч №6 с «Питтсбург Пингвинз» пару дней назад по телевизору. Я видел лица Овечкина, Бекстрёма, парней, которые были здесь немало лет. Было такое ощущение, что всем потребовалось время, чтобы сделать глубокий вздох и осознать, что мы за команда. Это дало нам большой толчок в серии с «Тампа-Бэй Лайтнинг». Парни сейчас играют с уверенностью.

Давление в плей-офф существует всегда, парни хотят показать себя, но если говорить в целом, то такие ребята, как Овечкин, Кузнецов и Бекстрём, что вели команду за собой долгое время, довольно расслаблены. Мы здесь все профессионалы. Наши лучшие игроки были лучшими игроками. Наш голкипер играл превосходно. Мы знаем, что нужно сделать, чтобы хорошо сыграть», — цитирует Чиассона официальный сайт НХЛ.