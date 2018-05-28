Бигл: в регулярном сезоне был шокирован, как «Вегас» начинает домашние матчи

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Джей Бигл поделился ожиданиями от первого матча финала Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс».

«Естественно, мы помним, как они начинают домашние матчи. Прямо перед рождеством мы играли здесь матч регулярного сезона, и с первых секунд они понеслись на нас сильнее, чем я когда-либо в жизни видел от любой другой команды. Помню, что в тот день был просто шокирован тем, с какой интенсивностью они набрасываются на тебя в первом периоде. Не сомневаюсь, что завтра нам стоит ожидать того же, или даже чего похуже», — цитирует Бигла официальный сайт НХЛ.

Носек: домашняя арена для «Вегаса» — это наш замок, мы «Золотые Рыцари»