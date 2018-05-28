Носек: домашняя арена для «Вегаса» — это наш замок, мы «Золотые Рыцари»

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Томаш Носек в преддверии финала Кубка Стэнли поделился мнением о игре команды на домашнем льду. Первые два матча решающей серии с «Вашингтон Кэпиталз» пройдут в Парадайсе.

«Домашняя арена — для нас это не просто дом. Это наш замок. Мы «Золотые Рыцари», и мы пытаемся защищать наш замок, выигрывая матчи. У нас невероятные болельщики. Я считаю, у нас одна из лучших атмосфер в лиге, и до сих пор она нам очень помогала», — цитирует Носека официальный сайт Национальной хоккейной лиги.