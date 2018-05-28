«Монреаль» подписал контракты со Скленичкой и Моравчиком

Клуб НХЛ «Монреаль Канадиенс» подписал контракты новичка с двумя чешскими защитниками — Давидом Скленичкой и Михалом Моравчиком, информирует официальный сайт клуба.



21-летний Скленичка в сезоне-2017/18 выступал за чешский «Пльзень» и в 49 играх набрал 14 (3+11) баллов при показателе полезности «+17". В 10 матчах плей-офф игрок отметился двумя очками.



23-летний Моравчик также играл за «Пльзень», в 52 встречах забил пять мячей и отдал 11 результативных передач. Также хоккеист защищал цвета сборной Чехии на ЧМ-2018.