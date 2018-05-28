Евгений Корноухов возглавит академию «Авангарда»

Сегодня состоялась встреча председателя совета директоров ХК «Авангард» Александра Крылова и директора хоккейной школы «Авангард» Евгения Корноухова.



Евгению Корноухову предложено возглавить хоккейную академию «Авангард». Контракт рассчитан на два года с возможностью продления еще на два года при достижении установленных показателей. Корноухов будет отвечать за развитие академии, стратегию подготовки молодых игроков клуба, а также их интеграцию в команды ЮХЛ, МХЛ, ВХЛ и КХЛ.

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