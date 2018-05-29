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30 мая в Казани «Ак Барс» будет праздновать победу в Кубке Гагарина

30 мая в Казани «Ак Барс» будет праздновать победу в Кубке Гагарина
Хоккей / КХЛ

30 мая в столице Татарстана будут праздновать завоевание «Ак Барсом» Кубка Гагарина. Программа мероприятий обширна – от приёма у Президента республики до концерта звёзд эстрады.

Болельщиков ждёт специальная игровая зона на площади Тысячелетия. Хоккеисты же отправятся на приём к президенту Татарстана Рустаму Минниханову, а затем по специально установленному маршруту на открытом автобусе проедут по городу до площади Тысячелетия.

Официальный сайт казанского клуба анонсирует концертную программу, участниками которой станут талантливые татарстанские артисты, музыкальные коллективы республики и известные на всю страну исполнители — группа «Пицца», певица Полина Гагарина и рэп-исполнитель Мот.

Вечер продолжится в КРК «Пирамида» праздничным концертом, в ходе которого игрокам «Ак Барса» будут вручены чемпионские перстни. Завершится мероприятие световым шоу с проекцией на стены казанского Кремля и салютом.

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