А. Свечников: думаю, что смогу пробиться в НХЛ, у меня для этого есть всё

Форвард «Бэрри Колтс» Андрей Свечников поделился ожиданиями от драфта НХЛ-2018, на котором является одним из главных претендентов на попадание в топ-3.

«Смогу ли я пробиться в НХЛ в следующем сезоне? Не уверен на сто процентов, но думаю, что смогу. Я считаю, что у меня есть всё для НХЛ — скорость, бросок, могу действовать жёстко. Меня можно выпускать в любых ситуациях, мне нравится играть в меньшинстве и в большинстве.

«Каролина Харрикейнз»? У меня складывается впечатление, что эта команда находится на подъёме. Там много хороших молодых игроков, и меня это полностью устраивает. Для меня будет честью, если меня задрафтует любой клуб НХЛ. Я всегда мечтал об этом. Я видел, как драфтовали моего брата. Это было здорово.

Далин — замечательный хоккеист. Он умеет всё. Но… будет интересно однажды сыграть против него в НХЛ. Не хочу сказать, что я лучше их. Но я верю в свои способности. Скауты увидят, что мы все хорошие игроки, им будет непросто принимать решения во время драфта. Я собираюсь просто играть в хоккей, который очень люблю.

Суеверия? У меня есть определённые ритуалы, но я вам не скажу какие, потому что в этом случае они перестанут работать. Моя мама замечательно готовит борщ. В России многие его любят, это очень популярное блюдо. Но я не могу есть его перед игрой. Обычно я ем макароны и курицу.

Самым памятным моментом для меня стала возможность сыграть за свою страну на молодёжном чемпионате мира. Я играю в Северной Америке уже три года и уже привык к узким каткам. Мне удобно играть здесь. Я считаю, что маленькие площадки лучше подходят для моей манеры игры — мне нравится такой хоккей, потому что он динамичнее, здесь больше силовой борьбы и голевых моментов», — цитирует Свечникова официальный сайт НХЛ.