Президент «Ак Барса»: громких трансферов не будет, но нужно найти замену Охтамаа

Президент «Ак Барса» Наиль Маганов прокомментировал планы клуба по проведению селекционной работы в летнее межсезонье.

«Подписать суперзвезду? На данном этапе такой задачи не ставится. Менеджеры поработали, так что состав на следующий сезон на 99 процентов укомплектован, и они все у нас суперзвёзды, кто то ярче, кто-то только разгорается. Если для достижения наших целей нам понадобится купить еще суперзвезду, то мы, несомненно, это сделаем. Ребята доказали свою состоятельность, и если мы окажем им поддержку, они будут играть и дальше. Это не команда-однодневка, она может достигать ещё более высоких результатов.

Небольшое усиление требуется. Громких трансферов, наверное, не будет, они нам и не требуются. Нужно найти замену защитнику Атте Охтамаа, но всё будет зависеть от рынка. Тот состав, который есть на сегодня, он профессиональный, ребята амбициозные, у них есть огромное желание», — цитирует Маганова «Спорт Бизнес Online».