Третьяк — о возвращении Знарка в КХЛ: он великий тренер, всё зависит от него

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк назвал бывшего главного тренера национальной команды Олега Знарка великим тренером.

«Возвращение Знарка в КХЛ? Это всё зависит от него, от его желания и его возможностей, а также от возможности клуба пригласить такого великого тренера. Я считаю, что Знарок – великий тренер, он очень многое сделал. Мы ему очень благодарны. ФХР предлагает Знарку консультировать и дальше национальную команду, от этих слов я не отказываюсь», — передаёт слова Третьяка корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.