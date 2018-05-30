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Третьяк — о возвращении Знарка в КХЛ: он великий тренер, всё зависит от него

Третьяк — о возвращении Знарка в КХЛ: он великий тренер, всё зависит от него
Хоккей / КХЛ

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк назвал бывшего главного тренера национальной команды Олега Знарка великим тренером.

«Возвращение Знарка в КХЛ? Это всё зависит от него, от его желания и его возможностей, а также от возможности клуба пригласить такого великого тренера. Я считаю, что Знарок – великий тренер, он очень многое сделал. Мы ему очень благодарны. ФХР предлагает Знарку консультировать и дальше национальную команду, от этих слов я не отказываюсь», — передаёт слова Третьяка корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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