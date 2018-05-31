«Вегас» — «Вашингтон»: защитник гостей Брукс Орпик сделал счёт 1:3

В Парадайсе проходит второй период второго матча финальной серии Кубка Стэнли между «Вегас Голден Найтс» и «Вашингтон Кэпиталз» (1:3, 1-0). Гости упрочили отрыв в счёте после точного броска защитника Брукса Орпика.

Турнирная сетка и календарь финальной серии плей-офф НХЛ

Хоккеист отличился на 30-й минуте встречи. Для американского защитника эта шайба стала первой в нынешнем плей-офф. В роли ассистентов выступили нападающие Ларс Эллер (11-я голевая передача в плей-офф) и Андре Бураковски (третья). Орпик отличился впервые с 26 февраля 2016 года. На счету Эллера 3 (1+2) очка в матче.

Видео гола можно посмотреть в официальном «твиттере» «Вашингтона».