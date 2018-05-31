Шмидт: если вы позволяете «Вашингтону» перевернуть матч, то заплатите за это

Защитник «Вегас Голден Найтс» Нейт Шмидт прокомментировал поражение от «Вашингтон Кэпиталз» (2:3, 1-1) во втором матче финала Кубка Стэнли 2018 года.

«Знаете, я думаю, что мы должны были решать исход матча ещё в первом периоде. «Вашингтон» — команда, которая ценит возможности. Если вы позволяете им перевернуть матч, то заплатите за это. Сейв Холтби в конце матча? Элитный сейв, вам нужны подобные спасения в это время года, если вы собираетесь чего-то добиться», — приводит слова Шмидта журналист Las Vegas Review-Journal Стив Карп.