Житник — о финале: перелома не вижу. «Вегас» рубится абсолютно на равных

Олимпийский чемпион Алексей Житник прокомментировал ход серии финала Кубка Стэнли 2018 года между «Вегас Голден Найтс» и «Вашингтон Кэпиталз» (1-1).

«Пока обе команды наиграли на одну победу. В стартовой встрече ход матча был более выгоден «Вегасу» — минимум удалений, максимум скоростной и силовой игры. Вторая встреча прошла уже по сценарию «Вашингтона» — пошли штрафы, игра разбилась на эпизоды, в которых звёзды «столичных» Овечкин и Бекстрём реализовали свой более высокий класс.

Судейство? Не знаю, мне понравилось. В последние годы хоккей в НХЛ всё больше напоминает если не шахматы, то фигурное катание, свистится всё! И тут мы увидели судейство из 90-х годов, когда наказывается только откровенная грязь. В итоге получили очень эффектный матч со множеством голов.

Российские игроки? Ключевой гол Овечкина в крайне важном для «Вашингтона» втором поединке о многом говорит. По связке Кузнецов — Овечкин персонально работает первая пара защитников «Вегаса» Шмидт — Макнэбб, все движения наших легионеров разобраны. В итоге первый матч сложился для них тяжело. Жаль, что Кузнецов после атаки Макнэбба получил травму. Это потеря, ведь российский центр набрал в плей-офф отличную форму.

В 1999 году, как мы ни старались, класс «Далласа» всё-таки реализовался, «Вашингтон» постарается пойти по этому пути. Но пока перелома в серии я не вижу, «Вегас» рубится абсолютно на равных. Так что на данном этапе вероятность, пожалуй, главной сенсации в истории НХЛ, когда Кубок Стэнли берёт клуб-новичок, около 50%. Как и перед стартом серии», — цитирует Житника Russia-Hockey.