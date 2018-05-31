Токранов — о СКА: возможное попадание в сборную — дополнительная мотивация

Защитник СКА Василий Токранов прокомментировал свой переход в клуб из Санкт-Петербурга.

«Понимал ли я, что переход в СКА может стать трамплином в сборную России? Да, прокручивал эту мысль. Возможное попадание в сборную — дополнительная мотивация для меня. Некоторые говорят, что у тебя там ничего не получится. Могу им ответить, что буду продолжать работать и отдаваться хоккею, делать всё от меня зависящее, показывать себя с положительной стороны. Главное – выкладываться по полной. Дай бог, всё сложится нормально.

Илья Воробьёв? Многое слышал о нём, он известный специалист. Лично мы с ним пока разговаривали всего два раза. В ближайшее время познакомимся ближе.

Меня считают предателем? Бывает и такое, люди же разные. Но я не предатель. Повторюсь, такова жизнь. Хочу сказать большое спасибо всем тем, кто меня поддерживал, переживал. Побед всем нам в дальнейшем и всего самого доброго!», — сказал Токранов к эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.