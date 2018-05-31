Льюис: увольнение из сборной Беларуси стало сюрпризом, сразу уехал на такси

Известный тренер Дэйв Льюис прокомментировал своё увольнение из сборной Беларуси во время чемпионата мира—2018.



«Понял, что досрочное расставание неизбежно, после поражения от сборной России. Меня вызвали представители федерации, и мы обсудили ситуацию. Как долго длился разговор? Точно уже и не вспомню. Может, полчаса. Думаю, что уже не имеет значения, кто со мной беседовал. Всё уже в прошлом — жизнь продолжается, просто в ней началась новая глава. Я не буду вдаваться в детали нашего разговора. Если хотите — спросите у людей из федерации.



Моя реакция? Хм… Тот диалог, конечно, стал сюрпризом. Шоком? Нет, я всё-таки предпочел бы слово "неожиданность".



Да, я сразу отправился в аэропорт. Я только хотел пообщаться с капитаном и его ассистентами. Со всей командой — нет, потому что было поздно, на дворе уже стояла ночь. Встретился с тремя игроками, мы хорошо поговорили. Сказал им, что уезжаю, что принято внезапное решение о моём возвращении в Северную Америку. Пожелал ребятам удачи, сказал, что ценю их время, усилия, самоотдачу, лидерские качества. Думаю, они тоже были немного удивлены происходящим. Равно как и мои ассистенты… Да, в аэропорт я поехал на такси. Рейс ведь был намечен на определённое время, и мне надо было успеть. Так что просто самым удобным вариантом оказалось такси, что я и сделал», — цитирует Льюиса «Прессбол».