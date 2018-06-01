Агент Зернова: информация, что Денис стал игроком «Авангарда», преждевременная

Хоккейный агент Александр Черных, представляющий интересы нападающего Дениса Зернова, прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что его клиент стал игроком «Авангарда».

«Информация о том, что нападающий Зернов стал игроком «Авангарда», является преждевременной. Хоккеист и клуб юридически своих взаимоотношений не закрепили», — сказал Черных в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

В минувшем сезоне 22-летний игрок выступал в составе «Лады». В регулярном чемпионате-2017/18 хоккеист принял участие в 56 матчах, набрав 29 (16+13) очков при показателе полезности «0» и 55 минутах штрафного времени.