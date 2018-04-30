На форварда «Лады» Зернова претендуют СКА, «Металлург» и ещё несколько клубов

Как стало известно «Чемпионату», тольяттинская «Лада» сделала квалификационное предложение двухлетнего контракта своему нападающему Денису Зернову. Форвард находится в статусе ограниченно свободного агента.



На 22-летнего игрока также претендуют уфимский «Салават Юлаев», магнитогорский «Металлург», петербургский СКА, екатеринбургский «Автомобилист» и московское «Динамо».



В регулярном чемпионате-2017/18 Зернов принял участие в 56 матчах, набрав 29 (16+13) очков при показателе полезности «0» и 55 минутах штрафного времени. По итогам сезона «Ладу» исключили из КХЛ.