Овечкин — главный претендент на «Конн Смайт Трофи» по версии NBC

По окончании финальной игры плей-офф НХЛ между «Вашингтон Кэпиталз» и «Вегас Голден Найтс» будет определён обладатель награды самому ценному хоккеисту плей-офф Кубка Стэнли — «Конн Смайт Трофи».

Турнирная сетка и календарь финальной серии плей-офф НХЛ

По версии крупнейшего североамериканского портала NBC Sports главным претендентом является капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, в топ-5 также входят голкипер «Вегаса» Марк-Андре Флёри, вратарь «Вашингтона» Брэйден Холтби, а также нападающие «Вегаса» и «Вашингтона» соответственно — Джонатан Маршессо и Евгений Кузнецов.

Это единственный индивидуальный приз, присуждаемый не по итогам регулярного чемпионата НХЛ. Лауреат определяется членами Ассоциации спортивных журналистов НХЛ.