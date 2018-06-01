Бурмистров — о сборной: ЦСКА тоже был в финале, как тогда они играли на ЧМ?

Нападающий «Ак Барса» Александр Бурмистров поделился мнением о селекции клуба, а также о причинах невызова игроков казанского клуба в сборную России на чемпионате мира 2018 года.

«Я думаю, нам кардинально что-то менять не нужно в команде. Какие-то точечные усиления, я думаю, будут. Но ничего такого громкого.

Мотивация? Да нет, я думаю, что каждый спортсмен — максималист. Спортсмен в каждой игре хочет выходить и выигрывать. Это тяжёлый трофей, и всегда хочется его взять. И мы, конечно, хотим его взять снова.

Почему игроков «Ак Барса» не было в сборной? Это не мне решать, а сборной. Но когда слышишь или читаешь, что Стас Галиев, Ткачёв и Яруллин эмоционально устали, то сразу думаешь о ЦСКА. Они ведь тоже играли в финале, и как тогда они играют на чемпионате мира? У них что, эмоциональный подъём после поражения в финале Кубка Гагарина? Но всё-таки это решать тренерам», — цитирует Бурмистрова «Реальное время».