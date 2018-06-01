Бывший нападающий «Югры» Павел Варфоломеев обменян в «Авангард»

Бывший нападающий «Югры» Павел Варфоломеев обменян на денежную компенсацию в «Авангард», информирует официальный сайт ханты-мансийского клуба.

22-летний хоккеист в регулярном чемпионате КХЛ сезона-2017/18 принял участие в 51 матче, записав в актив 25 (13+12) очков при показателе полезности «-16» и 30 минутах штрафного времени. За четыре сезона в Континентальной хоккейной лиге Варфоломеев принял участие в 141 встрече и набрал 59 (32+27) баллов.

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